Мэрия Калининграда: Уборочную технику в среду направили на очистку от снега улиц в Московском районе
В среду, 9 января, спецтехнику направили на уборку от снега улиц в Московском районе Калининграда. Об этом сообщил директор «Чистоты» Юрий Егоров.
Он отметил, что минувшей ночью на очистке улиц, противогололедной обработке дорог и тротуаров работали 30 машин, сегодня днем их количество увеличено до 38.
- В первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки улично-дорожной сети: подъемы, спуски, мосты, путепроводы, перекрестки, подходы к остановкам пассажирского транспорта. За минувшие сутки на противогололедную обработку израсходовали около 500 тонн пескосоляной смеси, 130 тонн технической соли, а также 24 тонны соляного раствора, - сказал Егоров.
В пресс-службе мэрии сообщили, что жалобы на уборку улиц принимаются по телефону 93-35-36.