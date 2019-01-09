2019-01-09T14:01:43+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Уборочную технику в среду направили на очистку от снега улиц в Московском районе

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В среду, 9 января, спецтехнику направили на уборку от снега улиц в Московском районе Калининграда. Об этом сообщил директор «Чистоты» Юрий Егоров.

Он отметил, что минувшей ночью на очистке улиц, противогололедной обработке дорог и тротуаров работали 30 машин, сегодня днем их количество увеличено до 38.

- В первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки улично-дорожной сети: подъемы, спуски, мосты, путепроводы, перекрестки, подходы к остановкам пассажирского транспорта. За минувшие сутки на противогололедную обработку израсходовали около 500 тонн пескосоляной смеси, 130 тонн технической соли, а также 24 тонны соляного раствора, - сказал Егоров.

В пресс-службе мэрии сообщили, что жалобы на уборку улиц принимаются по телефону 93-35-36.

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