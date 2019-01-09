2019-01-09T14:14:28+03:00
Происшествия

В Нестеровском районе грузовик врезался в дерево

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Нестеровском районе в среду днем грузовик врезался в дерево. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло около 13 часов под Нестеровом. На опубликованных фотографиях видно, что в результате столкновения деформирована кабина. Также отмечается, что дорога не была очищена от снега.

Информация о причинах дорожного происшествия и состоянии водителя уточняется.

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