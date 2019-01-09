Зоолог просит калининградцев не торопиться с сообщениями о беременности спасенной оленихи

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:24:05+03:00

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В начале декабря прошлого года во двор одной из калининградских школ, спасаясь от бродячих собак, забежала израненная олениха. Дети спасли животное, вызвали спасателей и ветеринаров, и в итоге олениху отправили выздоравливать и набираться сил в зоопарк "Подворье на Хуторской" под Гурьевском. Перед Новым годом в интеренете провели опрос калининградцев и животное полуило имя - теперь олениху зовут Фортуна. А недавно поползли слухи, что Фортуна беременна. Мы решили проверить.

Управляющий зоопарком Мирослав Хейда искренне рассмеялся, услышав мой вопрос: «Правда, ли что спасенная олениха ждет потомство?».

- Фортуна все еще приходит в себя после пережитого стресса, она все еще в процессе выздоравления, адаптируется к новым условиям жизни, к неволе, - рассказал зоолог. - Адаптация – это вообще история не быстрая. А ждет она потомство или нет – будет ясно ближе к весне. В настоящий момент никто не может утверждать этого однозначно.

Историю чудесного спасения Фортуны читайте ЗДЕСЬ.