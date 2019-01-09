В Калининграде двое отморозков избили и ограбили пенсионеров

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:45:35+03:00

Ночью злоумышленники взломали входную дверь квартиры на улице Трибуца, и принялись обыскивать помещения

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В Калининграде полицейские задержали двоих мужчин за ограбление семьи пенсионеров. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ночью злоумышленники взломали входную дверь квартиры на улице Трибуца, и принялись обыскивать помещения. Шум услышали хозяева жилища, 72-летняя женщина и её 77-летний супруг, которые направились в прихожую, где обнаружили незваных гостей.

- Пожилой мужчина попытался помешать злоумышленникам, однако получил удар в грудь. Подозреваемые похитили с комода золотые изделия с мобильными телефонами, и покинули квартиру, - сообщили в полиции.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска подробно опросили пенсионеров, и подготовили ориентировку с приметами подозреваемых. Вскоре задержали и самих грабителей - ими оказались ранее судимые 32-летний и 39-летний местные жители.

На них завели уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.