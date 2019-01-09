2019-01-09T15:22:01+03:00
Спорт

Бывший главный тренер «Балтики» намерен требовать компенсацию за увольнение

Виктор Сергеев
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..Фото: fc-baltika.ru
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Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Игорь Ледяхов намерен разбираться с клубом по поводу компенсации. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

В интервью изданию специалист сообщил обстоятельства ухода из клуба.

Никаких причин мне не сообщили - просто уволили, и все. Поэтому сейчас будем разбираться с «Балтикой» по поводу компенсации, - сказал он.

Ледяхов добавил, что сейчас он ведет переговоры с несколькими клубами, в том числе из Олимп-ФНЛ, но пока ничего конкретного не может озвучить.

Напомним, «Балтика» в конце декабря 2018 года одностороннем порядке расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым, Под его руководством команда в рамках первенства и кубка России провела 13 матчей, в которых одержала 4 победы при 2-х ничьих и 7 поражениях.

В начале декабря клуб покинул генеральный директор Теймураз Лепсая. Новым гендиректором назначен Тажутдин Качукаев, который на протяжении трех лет являлся генеральным директором ФК «Химки».

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