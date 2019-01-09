В Калининграде на пушкинском вечере выступит потомок декабриста Торсона

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:26:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в среду 9 января состоится вечер из цикла «Пушкинские встречи». Традиционно в областной научной библиотеке соберутся ценители поэзии, культурологи и поэты.

Заявленная тема встречи: «Во глубине сибирских руд…».

Как рассказал «КП» ведущая мероприятия культуролог и председатель регионального фонда культуры Нина Перетяка, гостем станет учитель-историк Василий Петров. Потомок адъютанта начальника Морского штаба, кругосветного мореплавателя и декабриста Константина Торсона расскажет о декабристах и их жизни в Забайкалье.

Участники встречи прочтут стихи. Отдельный блок вечера будет посвящен пушкинисту Алексею Дмитровскому.

Отметим, 30 лет с момента создания исполнилось Калининградскому областному обществу пушкинистов.

Вечер пройдет в клубном зале библиотеки, начало в 18.00.

Вход свободный.