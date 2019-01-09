В Калининграде на пушкинском вечере выступит потомок декабриста Торсона
В Калининграде в среду 9 января состоится вечер из цикла «Пушкинские встречи». Традиционно в областной научной библиотеке соберутся ценители поэзии, культурологи и поэты.
Заявленная тема встречи: «Во глубине сибирских руд…».
Как рассказал «КП» ведущая мероприятия культуролог и председатель регионального фонда культуры Нина Перетяка, гостем станет учитель-историк Василий Петров. Потомок адъютанта начальника Морского штаба, кругосветного мореплавателя и декабриста Константина Торсона расскажет о декабристах и их жизни в Забайкалье.
Участники встречи прочтут стихи. Отдельный блок вечера будет посвящен пушкинисту Алексею Дмитровскому.
Отметим, 30 лет с момента создания исполнилось Калининградскому областному обществу пушкинистов.
Вечер пройдет в клубном зале библиотеки, начало в 18.00.
Вход свободный.