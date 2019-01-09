Областной бюджет выделит 20 млн рублей на покупку контейнеров для мусора

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:34:30+03:00

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В бюджете Калининградской области заложено 20 млн рублей на приобретение контейнеров для мусора. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин. Кроме того, отметил руководитель министерства, по муниципальным программам благоустройства, или программам конкретных дел, муниципалитеты также обустраивают контейнерные площадки.

- Пока мощностей хватает. Все мусоровозы по требованию региональных властей оборудованы GPS навигаторами, и мы видим их передвижение в режиме онлайн, - сказал он.

Всего в области оператор будет обслуживать более девяти тысяч контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов.