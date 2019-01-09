2019-01-09T15:46:57+03:00
Происшествия

На новогодних каникулах в Калининградской области задержали 34 пьяных водителя

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во время новогодних праздничных каникул с 1 по 8 января в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 34 нетрезвых водителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Два водителя попались пьяными за рулем повторно, теперь им грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.

По вине пьяных водителей произошло два ДТП. Одно из них произошло в Балтийске. Там 32-летняя дама на «КИА», которая выпила лишнего и въехала в стену жилого дома. В полиции рассказали, что перед аварией водитель отвлеклась на разговор с подругой и двумя попутчиками. Которые, к сожалению, получили тяжелые травмы и были срочно госпитализированы.

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