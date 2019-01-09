2019-01-09T16:26:11+03:00
Общество

Региональный оператор не заметил мусорного коллапса на улицах Калининграда

Кирилл Алексеев
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..Фото: Зеленый фронт
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В эфире радио "Балтик Плюс" Алексей Хряпченко, руководитель компании "Единая система обращения с отходами", являющейся региональным оператором по утилизации мусора, заявил, что серьезных проблем с вывозом мусора в Калининграде не наблюдалось.

- Отдельные вопросы решены оперативно, - заявил он в радиоэфире. - Я не стал бы говорить о мусорном коллапсе. Любят это слово журналисты и блогеры. Наверно, чтобы повысить свои рейтинги. Я считаю, что коллапса у нас не случилось. В отличие от многих других регионов России. Наговаривают.

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