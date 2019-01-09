Стритфуд в Калининграде проработает до старого Нового года
Ранее организаторы сообщали, что фестиваль закончится 8 января
Новый год по старому стилю теперь можно встретить и на этой площадкеФото: Иван МАРКОВ
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Стритфуд на Верхнем озере продлевает свою работу до 13 января включительно. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии Калининграда. Таким образом, Новый год по старому стилю теперь можно встретить и на этой площадке.
Напомним, ранее организаторы сообщали, что фестиваль продлится до 8 января.
В будни стритфуд открывается с 14 часов, а в выходные — с 11:00.