2019-01-09T16:56:40+03:00
Общество

В Калининградской области в 2018 году электрички перевезли 3,9 млн пассажиров

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В 2018 году в регионе выросли показатели перевозок пассажиров. Как сообщает пресс-служба КЖД, в прошедшем году на инфраструктуре Калининградской железной дороги было перевезено почти 4,5 млн человек, что на 25,3 % больше, чем в 2017 году.

При этом в дальнем следовании перевезено 507 тысяч пассажиров, а в пригородном сообщении – 3,9 млн человек.

Также, по статистике суммарный объем перевезенных в 2018 году по инфраструктуре Калининградской железной дороги грузов составил 15,7 млн тонн.

Грузооборот тарифный и грузооборот с учетом пробега порожних вагонов увеличился больше, чем на 16 % по сравнению с предыдущим годом.

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