Жители Правдинска украли ограду с кладбища, чтобы сдать ее в металлолом

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:03:58+03:00

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С территории городского кладбища вдруг пропала часть ограждения одного из захоронений. Местные полицейские выяснили, что к краже причастны ранее судимые местные жители 58 и 29 лет.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что намеревались сдать ограду в пункт приема металлолома.

Заработать им, однако, не удалось. Похищенное имущество было изъято. Задержанным жителям Правдинска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.