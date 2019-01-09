2019-01-09T17:03:58+03:00
Происшествия

Жители Правдинска украли ограду с кладбища, чтобы сдать ее в металлолом

Мужчин оперативно задержали
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

С территории городского кладбища вдруг пропала часть ограждения одного из захоронений. Местные полицейские выяснили, что к краже причастны ранее судимые местные жители 58 и 29 лет.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что намеревались сдать ограду в пункт приема металлолома.

Заработать им, однако, не удалось. Похищенное имущество было изъято. Задержанным жителям Правдинска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти тысяча школьников станцевали на Кадетском балу в Калининграде
В Калининградской области с начала года в пожарах уже погибло 3 человека
В Калининградской области в 2018 году электрички перевезли 3,9 млн пассажиров
Стритфуд в Калининграде проработает до старого Нового года
Региональный оператор не заметил мусорного коллапса на улицах Калининграда
На новогодних каникулах в Калининградской области задержали 34 пьяных водителя
Областной бюджет выделит 20 млн рублей на покупку контейнеров для мусора
В Калининграде на пушкинском вечере выступит потомок декабриста Торсона
Бывший главный тренер «Балтики» намерен требовать компенсацию за увольнение
В Калининграде двое отморозков избили и ограбили пенсионеров
Зоолог просит калининградцев не торопиться с сообщениями о беременности спасенной оленихи