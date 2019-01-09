Жители Правдинска украли ограду с кладбища, чтобы сдать ее в металлолом
Мужчин оперативно задержали
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
С территории городского кладбища вдруг пропала часть ограждения одного из захоронений. Местные полицейские выяснили, что к краже причастны ранее судимые местные жители 58 и 29 лет.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что намеревались сдать ограду в пункт приема металлолома.
Заработать им, однако, не удалось. Похищенное имущество было изъято. Задержанным жителям Правдинска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.