В Калининградской области с начала года в пожарах уже погибло 3 человека
Еще троих удалось спасти
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде с начала 2019 года зарегистрировано 39 пожаров, на которых погибло уже 3 человека. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, был травмирован 1 человек, спасено 3 человека.
Один из самых серьезных пожаров за выходные и праздничные дни в Калининграде произошел днем 5 января на территории уличного рынка «Сельма». В течение двадцати минут пожар был локализован, через 2 часа ликвидирован. Обошлось без пострадавших.
Общая площадь возгорания составила 600 кв.м. Всего в тушении пожара было задействовано более 100 человек и 24 единицы техники.