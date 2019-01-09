2019-01-09T17:17:23+03:00
Происшествия

В Калининградской области с начала года в пожарах уже погибло 3 человека

Еще троих удалось спасти
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде с начала 2019 года зарегистрировано 39 пожаров, на которых погибло уже 3 человека. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, был травмирован 1 человек, спасено 3 человека.

Один из самых серьезных пожаров за выходные и праздничные дни в Калининграде произошел днем 5 января на территории уличного рынка «Сельма». В течение двадцати минут пожар был локализован, через 2 часа ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

Общая площадь возгорания составила 600 кв.м. Всего в тушении пожара было задействовано более 100 человек и 24 единицы техники.

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