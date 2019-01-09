2019-01-09T17:58:40+03:00
Общество

Почти тысяча школьников станцевали на Кадетском балу в Калининграде

Масштабное мероприятие прошло в среду 9 января
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Почти тысяча школьников соревновались во дворце спорта «Янтарный» в среду 9 января. Как сообщает пресс-служба областного правительства, кадетский бал объединил более 480 танцевальных пар.

В четырех блоках были исполнены 23 танца под музыкальное сопровождение областного симфонического оркестра.

Открылся танцевальный день с премьеры песни «Калининградский вальс», написанной и исполненной композитором Дмитрием Дунаевым.

Бальные танцы – один из основных образовательных элементов обучения в кадетском классе, помимо военно-спортивной и строевой подготовки, школьных предметов.

Бал является одним из этапов смотра-конкурса кадетских классов.

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