Почти тысяча школьников станцевали на Кадетском балу в Калининграде
Почти тысяча школьников соревновались во дворце спорта «Янтарный» в среду 9 января. Как сообщает пресс-служба областного правительства, кадетский бал объединил более 480 танцевальных пар.
В четырех блоках были исполнены 23 танца под музыкальное сопровождение областного симфонического оркестра.
Открылся танцевальный день с премьеры песни «Калининградский вальс», написанной и исполненной композитором Дмитрием Дунаевым.
Бальные танцы – один из основных образовательных элементов обучения в кадетском классе, помимо военно-спортивной и строевой подготовки, школьных предметов.
Бал является одним из этапов смотра-конкурса кадетских классов.