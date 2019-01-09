В Немане пьяный отец потребовал у 13-летнего сына вернуть все мобильные телефоны, которые он ему купил

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:31:32+03:00

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В среду 9 января пресс-служба УМВД по Калининградской области сообщила, что в дежурную часть МО МВД России «Неманский» обратилась 33-летняя местная жительница и заявила, что ее бывший муж угрожает ножом несовершеннолетнему ребенку.

Прибывшие на место происшествия инспектора по делам несовершеннолетних выяснили, что 39-летний мужчина, вернувшись домой в алкогольном опьянении, устроил скандал со своей бывшей супругой. Во время ссоры подозреваемый потребовал у своего 13-летнего сына вернуть все мобильные телефоны, которые он ему купил Когда ребенок отказался, мужчина схватил нож и стал выкрикивать угрозы убийством.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.