2019-01-09T19:31:32+03:00
Происшествия

В Немане пьяный отец потребовал у 13-летнего сына вернуть все мобильные телефоны, которые он ему купил

Мать ребенка обратилась за помощью в полицию
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду 9 января пресс-служба УМВД по Калининградской области сообщила, что в дежурную часть МО МВД России «Неманский» обратилась 33-летняя местная жительница и заявила, что ее бывший муж угрожает ножом несовершеннолетнему ребенку.

Прибывшие на место происшествия инспектора по делам несовершеннолетних выяснили, что 39-летний мужчина, вернувшись домой в алкогольном опьянении, устроил скандал со своей бывшей супругой. Во время ссоры подозреваемый потребовал у своего 13-летнего сына вернуть все мобильные телефоны, которые он ему купил Когда ребенок отказался, мужчина схватил нож и стал выкрикивать угрозы убийством.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алиханов: Мы готовы и дальше продолжать программу поддержки сельхозкооперации
Детский сад на улице П. Морозова в Калининграде увеличат на 88 мест
На новогодних праздниках инспекторы ГИБДД оштрафовали 115 пешеходов-нарушителей
Почти тысяча школьников станцевали на Кадетском балу в Калининграде
В Калининградской области с начала года в пожарах уже погибло 3 человека
Жители Правдинска украли ограду с кладбища, чтобы сдать ее в металлолом
В Калининградской области в 2018 году электрички перевезли 3,9 млн пассажиров
Стритфуд в Калининграде проработает до старого Нового года
Региональный оператор не заметил мусорного коллапса на улицах Калининграда
На новогодних каникулах в Калининградской области задержали 34 пьяных водителя
Областной бюджет выделит 20 млн рублей на покупку контейнеров для мусора
В Калининграде на пушкинском вечере выступит потомок декабриста Торсона
Бывший главный тренер «Балтики» намерен требовать компенсацию за увольнение
В Калининграде двое отморозков избили и ограбили пенсионеров
Зоолог просит калининградцев не торопиться с сообщениями о беременности спасенной оленихи