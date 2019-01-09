2019-01-09T19:43:09+03:00
Общество

На новогодних праздниках инспекторы ГИБДД оштрафовали 115 пешеходов-нарушителей

Виктор Сергеев
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В период новогодних праздников, с 1 по 8 января сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 115 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Также с начала года в регионе зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

- Госавтоинспекция убедительно рекомендует пешим участникам движения соблюдать Правила дорожного движения и переходить проезжую часть в установленном месте. В темное время суток на верхней одежде использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей автотранспортных средств, - сообщили в пресс-службе УМВД.

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