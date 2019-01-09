9 Янв. 2019 2019-01-09T19:52:58+03:00

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Детский сад на улице П. Морозова в Калининграде увеличат на 88 мест. Это станет возможным благодаря пристройке к основному зданию, сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне проект строительства пристройки получил положительное заключение госэкспертизы.

Одноэтажное здание будет рассчитано на 88 мест, из которых 60 - ясельного возраста.

- Строительство такого здания начнется на ул. Павлика Морозова, 7А в ближайшее время после получения разрешения на строительство и выбора подрядчика. Подрядчика, который займется возведением детсада, предстоит определить в ближайшее время по аукциону. Объект будет построен за счет федерального, областного и муниципального бюджетов, - сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.