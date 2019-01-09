Алиханов: Мы готовы и дальше продолжать программу поддержки сельхозкооперации

9 Янв. 2019 2019-01-09T20:00:01+03:00

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Сельхозкооперативы в регионе успешно развиваются, но, к сожалению, пока не теми темпами, о которых бы хотели говорить областные власти. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе рабочего выезда в Полесский городской округ, во время которого он ознакомился с работой нового агропроизводства, организованного кооперативом «Эко-Фермер». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Самое важное – не количество, а качество, чтобы бюджетные средства направлялись на те проекты, которые являются жизнеспособными, такие, как «Эко-Фермер». Мы готовы и дальше развивать программу поддержки кооперации в сельском хозяйстве, чтобы она стала еще более эффективной и удобной для малого и среднего бизнеса. Это вопрос занятости, появления новых продуктов на наших прилавках, – сказал Антон Алиханов.

В пресс-службе правительства отметили, что сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Эко-Фермер» – участник госпрограммы поддержки малых форм хозяйствования. В частности, организация успешно прошла конкурсный отбор и получила грант в размере около 19 миллионов рублей на развитие.