В Калининградской области начали производить фуа-гра

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:03:13+03:00

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В Калининградской области запущено производство фуа-гра. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

Производство в Полесском районе организовал сельскохозяйственный кооператив «Эко-Фермер». Кооператив в прошлом году получил грант в размере 19 млн рублей и на эти средства приобрел оборудование для доработки и переработки мяса птицы. В частности, в настоящее время запущено производство паштетов, колбас из утки и, как уточнила председатель кооператива Светлана Копыл, впервые в северо-западном округе России – фуа-гра.

- Калининградскую, точнее Полесскую утку и фуа гра можно купить в Москве и Санкт-Петербурге, а в Области она скоро будет в сети магазинов «Натурово», - написал в своем Instagram губернатор Антон Алиханов.