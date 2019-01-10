В Балтийском море был замечен дельфин

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:11:56+03:00

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В Балтийском море, оказывается, есть дельфины. Новость об этом в четверг 10 октября опубликовал польский культурный центр в Калиинграде со ссылкой на газету Wyborcza.

- Таинственная особь, которую заметили в последние дни в водах Балтийского моря, недалеко от Владиславова это дельфин, - сообщает портал. - Сотрудники морской станции на Хельском полуострове больше не сомневаются, так как визит океанского гостя зарегистрировали камеры.

Ранее, 30 декабря сотрудники морской станции на Хельском полуострове получили несколько сообщений о таинственной особи плавающей недалеко от входа в порт Владыславово. Одни свидетели утверждали, что видели дельфина, другие не были уверены, считая, что это кит или, может быть, редкий вид рыбы.

Через некоторое время на YouTube было опубликовано видео, которое не оставляло сомнений.

- Длинная, массивная спина и довольно высокий, серповидный спинной плавник указывают на дельфина, - заявляют сотрудники морской станции. - Достаточно однородная окраска и заметная в некоторых моментах видеозаписи, вытянутая голова свидетельствуют, что, вероятно, это дельфин, Tursiops truncatus.