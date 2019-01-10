2019-01-10T10:06:44+03:00
Дом. Семья

Калининградский зоопарк отказался принимать у населения новогодние елки для угощения зверей

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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Калининградский зоопарк в этом году не принимает новогодние елки у населения. Прежде хвойные деревья, которые приносили в зоопарк, шли на угощение животных. На этот раз учреждение отказалось от приема елок.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Калининградского зоопарка, это связано с тем, что на елках часто остается мишура, «дождик» и остатки прочих украшений, а это может быть опасно для животных.

Кроме того, после длинных новогодних каникул елки подсохшие и осыпавшиеся, и витаминов в них не так много как в свежих, живых деревьях.

Хвойные деревья богаты витамином С, ну и звери не прочь были полакомиться елями.

Интересно, но почти все копытные животные, да и медведи, и кабаны, они всегда едят елки, особенно зимой, когда не хватает витаминов.

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