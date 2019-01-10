В 2018 году в Калининградской области уничтожили 2,5 тонн «санкционки»

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:34:24+03:00

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В 2018 году в Калининградской области было изъято и уничтожено 2,5 тонн запрещенной к ввозу продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Основную часть уничтоженной продукции составили крупные партии запрещенной к ввозу продукции, ввозимые частными лицами в ручной клади и багаже. По сравнению с 2017 годом, в области было уничтожено на 56 процентов больше партий подконтрольной продукции.

Напомним, ограничения на ввоз продовольственной продукции из ряда стран в Россию были введены в августе 2014 года в ответ на санкции стран Евросоюза.