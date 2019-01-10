В Зеленоградском районе голодные зайцы напали на яблоневый сад

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:38:42+03:00

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На яблоневый сад, расположенный в районе поселка Корчагино Зеленоградского района, совершили набег оголодавшие зайцы. Это выяснилось после проверка состояния посадок работниками управления сельского хозяйства местной администрации.

На момент осмотра, посадки находились в удовлетворительном состоянии. Но, как сообщается на сайте администрации, с наступлением холодов, сад подвергся нападению грызунов. В результате этого некоторые молодые деревья были повреждены.

Работники хозяйства вынуждены были предпринять необходимые меры для защиты яблонь от повреждений.

Отметим, этот сад был перенесен в 2018 году в Зеленоградский район из Гусевского. Плодовые деревья высажены в хозяйстве на площади 2,5 га.

Ранее администрация Зеленоградска уже сообщала о набегах зайцев на сады. Так, за два зимних месяца 2017 года сад в поселке Переславское подвергся набегам зайцев – голодных животных не остановил даже забор.

Тогда животными было уничтожено более 80 плодовых деревьев.