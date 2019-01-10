Польша планирует построить остров в районе Балтийской косы
.Фото: Польский культурный центр
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Польша планирует построить остров в Вислинском заливе. Об этом пишет издание wiadomosci.onet.pl.
Создание острова планируется в рамках перекопки Вислинской косы, отмечает издание. Его площадь составит 181 гектар.
Для каких целей будет использоваться новый остров польские власти не уточняют. Однако отмечается, что таким образом территория Польши увеличится, а остров будет виден из космоса.