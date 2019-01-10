Польша планирует построить остров в районе Балтийской косы

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:41:43+03:00

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Польша планирует построить остров в Вислинском заливе. Об этом пишет издание wiadomosci.onet.pl.

Создание острова планируется в рамках перекопки Вислинской косы, отмечает издание. Его площадь составит 181 гектар.

Для каких целей будет использоваться новый остров польские власти не уточняют. Однако отмечается, что таким образом территория Польши увеличится, а остров будет виден из космоса.