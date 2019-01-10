На польской границе задержали двух калининградцев с фальшивыми страховками

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:48:21+03:00

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На новогодних каникулах на границе выявили двух жителей Калининградской области, которые пытались проехать в Польшу с поддельными «зелеными картами». Об этом сообащет пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инциденты произошли на погранпереходе в Гроново и Гжехотках. Калининградцы предъявили фальшивые полисы, выданные литовскими страховыми компаниями.

При проверке было установлено, что бланки были напечатаны на обыкновенном струйном принтере.