2019-01-10T10:53:50+03:00
Общество

Калининградка украла у бывшего мужа 800 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В полицию Калининграда обратился 67-летний пенсионер, который сообщил, что таинственным образом лишился 800 тысяч рублей. Крупную сумму мужчина взял в долг на лечение, после чего уехал в санаторий. Однако, когда вернулся домой, ни денег, а также техники в квартире он не обнаружил. Общий ущерб составил 1 350 000 рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что каких-либо признаков проникновения в помещение не имеется.

- Подробно опросив потерпевшего, оперативники выяснили, что доступ в жилище имеется у бывшей жены заявителя. В ходе проверки полицейские установили, что деньги взяла 63-летняя экс-супруга, которая пояснила, что в отсутствие своего бывшего мужа решила забрать, по ее мнению, свою часть имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Теперь на женщину завели уголовное дело по статье «Самоуправство», ей грозит до 6 месяцев ареста.

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