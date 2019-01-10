2019-01-10T11:25:43+03:00
Происшествия

На ул. Суворова в Калининграде столкнулись микроавтобус, самосвал и легковушка, есть пострадавшие

Виктор Сергеев
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Фото: Павел ЛуньковФото: Павел ЛуньковФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Крупная авария произошла на улице Суворова в Калининграде. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Сообщается, что ДТП произошло около АЗС «Сургутнефтегаз». Там столкнулись микроавтобус, самосвал и легковой автомобиль. В результате аварии в микроавтобусе оказались заблокированы пассажиры, их доставали спасатели.

- Трассу на Мамоново перекрыли. Работают спасатели и реанимация. Отправляют в объезд, - написал один из очевидцев.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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