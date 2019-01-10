На ул. Суворова в Калининграде столкнулись микроавтобус, самосвал и легковушка, есть пострадавшие
Фото: Павел ЛуньковФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Крупная авария произошла на улице Суворова в Калининграде. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Сообщается, что ДТП произошло около АЗС «Сургутнефтегаз». Там столкнулись микроавтобус, самосвал и легковой автомобиль. В результате аварии в микроавтобусе оказались заблокированы пассажиры, их доставали спасатели.
- Трассу на Мамоново перекрыли. Работают спасатели и реанимация. Отправляют в объезд, - написал один из очевидцев.
Обстоятельства аварии устанавливаются.