Калининградец обокрал спящего собутыльника на 22 тыс рублей в новогоднюю ночь

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:32:33+03:00

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В Калининграде сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, совершенную в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый 22-летний калининградец познакомился на улице Кирова с 30-летним прохожим и стал встречать с ним Новый год, распивая спиртное.

- Когда мужчина уснул, злоумышленник снял с его руки часы, похитил мобильный телефон и банковские карты, а также всю наличность. Общий ущерб составил 22 тысячи рублей, - сообщили в полиции.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба потерпевшему». Расследование продолжается, подозреваемый проверяется на причастность к другим имущественным преступлениям.