2019-01-10T12:37:13+03:00
Общество

Названы места для купаний на Крещение-2019 в Калининграде

Окунуться с молитвой можно будет в ночь на 19 января
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В наступившем 2019 году определили места для крещенских купаний в Калининградской области. По данным пресс-службы Калининградской епархии, окунуться можно будет в трех городских купелях.

Места купания на территории Калининграда намерены оборудовать:

- на территории храма преподобного Герасима Болдинского, ул. Колхозная, 41, 18 января с 22.00;

- на территории храма преподобного Сергия Радонежского, пл. Калинина, 2, 18 января с 12.00 до 01.00, и 19 января с 12.00 до 01.00;

- на территории храма святого Александра Невского, ул. Невского, 8, 18 января в 20:00, 19 января в 00:00;

Купания пройдут в ночь с 18 на 19 января.

Места купания на территории Калининградской области:

Багратионовск – озеро Полковое. 18 января в 17:00 состоится вечернее богослужение в храме святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, по окончании Крестный ход на озеро Полковое и Великое освящение воды.

Поселок Малиновка Гурьевского района, источник. 18 января в 12:00 состоится освящение воды в храме в честь иконы Богоматери «Иверская»

Озеро в Янтарном. 18 января в 23:00 сбор в Храме в честь иконы богоматери «Казанская». 23:20 выход крестным ходом до озера. В 00:00 молебен и погружение.

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