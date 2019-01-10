На улице Нарвской в Калининграде заменят резиновый настил на ж/д переезде

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:56:40+03:00

Работать планируют по ночам, чтобы не создавать пробок

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В Калининграде на улице Нарвской планируют отремонтировать железнодорожный переезд. Точнее – заменить так называемый резинокордовый настил переезда. К путям уже завезли новые настилы, пока они ждут своего часа.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе КЖД, изначально планировали менять настилы на этой неделе, но сроки перенесли на вторую половину января. Ожидается, что работать начнут после 15 января.

В пресс-службе уточнили, что менять настилы намерены в ночное время, чтобы не создавать затруднение движения автотранспорта.

Сейчас сроки текущего ремонта ж/д переезда согласуются с администрацией Калининграда.