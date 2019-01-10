В Зеленоградском районе структуру Минобороны оштрафовали на 200 тысяч за выбоины на дороге

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:00:27+03:00

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В Зеленоградском районе структуру Министерства обороны РФ оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.

Ранее в отношении ФКУ «Западное управление дорожного хозяйства Министерства Обороны РФ» был составлен административный протокол из-за того, что на подъездной дороге принадлежащего ему военного городка были обнаружены множественные выбоины. Однако учреждение не предприняло мер по ремонту дорожного полотна.

Зеленоградский районный суд признал ФКУ «Западное управление дорожного хозяйства Министерства Обороны РФ» виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал учреждение на 200 тысяч рублей.