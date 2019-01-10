2019-01-10T12:00:27+03:00
Общество

В Зеленоградском районе структуру Минобороны оштрафовали на 200 тысяч за выбоины на дороге

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Зеленоградском районе структуру Министерства обороны РФ оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.

Ранее в отношении ФКУ «Западное управление дорожного хозяйства Министерства Обороны РФ» был составлен административный протокол из-за того, что на подъездной дороге принадлежащего ему военного городка были обнаружены множественные выбоины. Однако учреждение не предприняло мер по ремонту дорожного полотна.

Зеленоградский районный суд признал ФКУ «Западное управление дорожного хозяйства Министерства Обороны РФ» виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал учреждение на 200 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» начнет выполнять рейсы из Калининграда в Волгоград и Нижний Новгород
В Балтийске задержали партию контрафактных колготок из Китая
По факту затопления рыболовного судна в Пионерском возбудили уголовное дело
Калининградцев приглашают на велопрогулку по приморским городам
СМИ: В калининградскую «Балтику» переходит игрок португальской команды
Калининградец украл из магазина сигареты и алкоголь на 30 тысяч рублей
Спасатели просят калининградцев не выходить на тонкий лед водоемов
На новогодних каникулах камеры «Безопасного города» зафиксировали пять драк и 47 ДТП
Стилизованные опоры ЛЭП в Калининграде вошли в книгу «Рекорды России»
Прокуратура проверяет обращение инвалида, который не может получить жилье в Калининграде
Валерий Непомнящий ушел из калининградской «Балтики»
Полиция: В ДТП на ул. Суворова в Калининграде погиб пассажир микроавтобуса
ГИБДД просит водителей временно воздержаться от поездок по улице Суворова из-за крупного ДТП
В калининградской больнице скончался шестимесячный ребенок, проводится проверка
На улице Нарвской в Калининграде заменят резиновый настил на ж/д переезде
На ул. 3-го Белорусского фронта в Калининграде построят детсад на 320 мест
Названы места для купаний на Крещение-2019 в Калининграде
Калининградец обокрал спящего собутыльника на 22 тыс рублей в новогоднюю ночь
На ул. Суворова в Калининграде столкнулись микроавтобус, самосвал и легковушка, есть пострадавшие
Калининградка украла у бывшего мужа 800 тысяч рублей
На польской границе задержали двух калининградцев с фальшивыми страховками
Польша планирует построить остров в районе Балтийской косы
В Зеленоградском районе голодные зайцы напали на яблоневый сад
В 2018 году в Калининградской области уничтожили 2,5 тонн «санкционки»
В Янтарном избили и ограбили троих дайверов