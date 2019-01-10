В калининградской больнице скончался шестимесячный ребенок, проводится проверка
В Калининграде следователи Следственного комитета выясняют подробности смерти ребенка в больнице. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Шестимесячный мальчик умер вечером 9 января в Центральной городской клинической больнице Калининграда. Туда его доставили из Правдинска. В ходе оказания медицинской помощи мальчик скончался.
- Следователи регионального управления СКР завершили осмотр места происшествия, изъяли необходимую медицинскую документацию, для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, изучаются условия, в которых воспитывался ребенок, - заявили в пресс-службе Следственного комитета.