В калининградской больнице скончался шестимесячный ребенок, проводится проверка

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:07:34+03:00

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В Калининграде следователи Следственного комитета выясняют подробности смерти ребенка в больнице. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Шестимесячный мальчик умер вечером 9 января в Центральной городской клинической больнице Калининграда. Туда его доставили из Правдинска. В ходе оказания медицинской помощи мальчик скончался.

- Следователи регионального управления СКР завершили осмотр места происшествия, изъяли необходимую медицинскую документацию, для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, изучаются условия, в которых воспитывался ребенок, - заявили в пресс-службе Следственного комитета.