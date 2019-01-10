ГИБДД просит водителей временно воздержаться от поездок по улице Суворова из-за крупного ДТП

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:14:53+03:00

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Госавтоинспекция Калининградской области в связи с ДТП просит временно воздержаться от поездок по ул. Суворова.

Напомним, в четверг утром на улице Суворова произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей: грузовика, микроавтобуса и легковушки.

В результате лобового столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля есть пострадавшие. На месте работаю сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.

Обстоятельства аварии устанавливаются.