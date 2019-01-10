Полиция: В ДТП на ул. Суворова в Калининграде погиб пассажир микроавтобуса

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:23:37+03:00

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В Калининграде проводится проверка по факту крупного ДТП на улице Суворова. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, 59-летний водитель микроавтобуса «Пежо» не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и врезался в грузовик «МАН».

53-летняя водитель «Тойоты», двигавшаяся за иномаркой, не сумела экстренно затормозить и въехала в микроавтобус.

- В результате ДТП 46-летний пассажир «Пежо» погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водителю «Пежо» на месте оказана первая медицинская помощь, он незамедлительно доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД.