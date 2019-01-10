Валерий Непомнящий ушел из калининградской «Балтики»

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:33:40+03:00

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Валерий Непомнящий покинул должность директора по развитию молодежного футбола ФК «Балтика». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Расстаюсь с клубом с грустью, - рассказал Валерий Непомнящий. - Считаю, «Балтика» не заслуживает той турнирной позиции, на которой оказалась. В Калининграде обязательно должна быть сильная команда. Здесь отличная база, фантастический стадион, великолепные болельщики, с которыми у меня были частые встречи. А в Центре подготовки молодых футболистов трудятся настоящие профессионалы, которые вкладывают душу в свою работу. Желаю, чтобы «Балтика» процветала»

Напомним, должность директора по развитию молодежного футбола Непомнящий занимал с середины сентября 2018 года. До этого он занимал пост главного тренера.