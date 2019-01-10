2019-01-10T12:33:40+03:00
Спорт

Валерий Непомнящий ушел из калининградской «Балтики»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: fc-baltika.ru
Изменить размер текста:

Валерий Непомнящий покинул должность директора по развитию молодежного футбола ФК «Балтика». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Расстаюсь с клубом с грустью, - рассказал Валерий Непомнящий. - Считаю, «Балтика» не заслуживает той турнирной позиции, на которой оказалась. В Калининграде обязательно должна быть сильная команда. Здесь отличная база, фантастический стадион, великолепные болельщики, с которыми у меня были частые встречи. А в Центре подготовки молодых футболистов трудятся настоящие профессионалы, которые вкладывают душу в свою работу. Желаю, чтобы «Балтика» процветала»

Напомним, должность директора по развитию молодежного футбола Непомнящий занимал с середины сентября 2018 года. До этого он занимал пост главного тренера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» начнет выполнять рейсы из Калининграда в Волгоград и Нижний Новгород
В Балтийске задержали партию контрафактных колготок из Китая
По факту затопления рыболовного судна в Пионерском возбудили уголовное дело
Калининградцев приглашают на велопрогулку по приморским городам
СМИ: В калининградскую «Балтику» переходит игрок португальской команды
Калининградец украл из магазина сигареты и алкоголь на 30 тысяч рублей
Спасатели просят калининградцев не выходить на тонкий лед водоемов
На новогодних каникулах камеры «Безопасного города» зафиксировали пять драк и 47 ДТП
Стилизованные опоры ЛЭП в Калининграде вошли в книгу «Рекорды России»
Прокуратура проверяет обращение инвалида, который не может получить жилье в Калининграде
Полиция: В ДТП на ул. Суворова в Калининграде погиб пассажир микроавтобуса
ГИБДД просит водителей временно воздержаться от поездок по улице Суворова из-за крупного ДТП
В калининградской больнице скончался шестимесячный ребенок, проводится проверка
В Зеленоградском районе структуру Минобороны оштрафовали на 200 тысяч за выбоины на дороге
На улице Нарвской в Калининграде заменят резиновый настил на ж/д переезде
На ул. 3-го Белорусского фронта в Калининграде построят детсад на 320 мест
Названы места для купаний на Крещение-2019 в Калининграде
Калининградец обокрал спящего собутыльника на 22 тыс рублей в новогоднюю ночь
На ул. Суворова в Калининграде столкнулись микроавтобус, самосвал и легковушка, есть пострадавшие
Калининградка украла у бывшего мужа 800 тысяч рублей
На польской границе задержали двух калининградцев с фальшивыми страховками
Польша планирует построить остров в районе Балтийской косы
В Зеленоградском районе голодные зайцы напали на яблоневый сад
В 2018 году в Калининградской области уничтожили 2,5 тонн «санкционки»
В Янтарном избили и ограбили троих дайверов