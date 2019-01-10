Прокуратура проверяет обращение инвалида, который не может получить жилье в Калининграде

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:49:01+03:00

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В прокуратуру Калининграда с жалобой на чиновников обратился инвалид 2-й группы, вынужденный переселенец.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеет право на получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, на приобретение жилого помещения.

- Несмотря на ежегодное направление администрацией Калининграда сведений о гражданине в министерство социальной политики Калининградской области, министерством указанный гражданин в сводные списки граждан, претендующих на получение жилищного сертификата, ни в 2017, ни в 2018 году не включен, - отметили в пресс-службе, добавив, что прокуратура направило исковое заявление в суд Ленинградского района.