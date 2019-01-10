Стилизованные опоры ЛЭП в Калининграде вошли в книгу «Рекорды России»

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:49:42+03:00

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Стилизованные опоры ЛЭП на берегах реки Преголя в Калининграде, выполненные в форме якоря, признаны самыми высокими в России. Об этом сообащет пресс-служба «Янтарьэнерго».

- Это достижение официально вошло в книгу «Рекордов России», как «Самая большая стилизованная опора ЛЭП в России» с результатом в 112,066 метров, - заявили в электросетевой компании.

Высота опор ЛЭП сопоставима с 36-этажным домом, масса обеих опор — с составом поезда из 17 вагонов – 1000 тонн.

Отметим, что 112-метровая высота опор и почти 69-метровая высота подвеса провода над водой выбраны не случайно, необходимо было создать условия для беспрепятственного прохода судов «Седов», «Крузенштерн», высота мачты над палубой которых составляет 58 и 55 метров соответственно.