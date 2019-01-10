2019-01-10T12:56:28+03:00
Общество

На новогодних каникулах камеры «Безопасного города» зафиксировали пять драк и 47 ДТП

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На новогодних каникулах камеры «Безопасного города» зафиксировали 130 инцидентов в Калининградской области. Об этом сообащет пресс-служба комплекса.

В частности, в зону действия камер попали 47 ДТП, 23 случая распития алкогольных напитков в общественных местах и пять драк. Информацию об этих инцидентах операторы комплекса передали в полицию.

Кроме этого, операторы системы наблюдения обработали более 30 запросов сотрудников правоохранительных органов по предоставлению информации. От калининградцев поступило 12 обращений по выгрузке информации об инцидентах из архива системы видеонаблюдения.

Напомним, система «Безопасный город» объединяет 1 193 видеокамеры наружного наблюдения, установленных в местах массового скопления граждан на центральных улицах, оживленных перекрестках Калининграда и административных центров муниципальных образований, а также на всех областных пунктах пропуска через госграницу.

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