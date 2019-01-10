Спасатели просят калининградцев не выходить на тонкий лед водоемов
.Фото: Архив "КП"
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На прудах и озерах в Калининграде толщина ледяного покрова еще не достигла 10 сантиметров при которых выход на лед можно считать безопасным. Об этом «Комсомолке» сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Калининграда.
Сейчас толщина льда на городских водоемах составляет около 5 сантиметров, что соответствует критериям опасности.
При возникновении чрезвычайной ситуации на водных объектах Калининграда необходимо звонить в ЕДДС по телефону: 59-64-00 или на единый номер экстренных оперативных служб: 112.