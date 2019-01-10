Калининградец украл из магазина сигареты и алкоголь на 30 тысяч рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В Нестерове полицейские задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
25-летний местный житель локтем выдавил окно в магазине и похитил сигареты и алкоголь на 30 тысяч рублей. Однако злоумышленник не был осторожным и оставил на месте преступления свои «пальчики», что существенно помогло полицейским раскрыть кражу.
На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.