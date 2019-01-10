СМИ: В калининградскую «Балтику» переходит игрок португальской команды
.Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская «Балтика» подписывает двух новичков, в том числе из клуба-обладателя Кубка Португалии. Об этом сообщает «Матч.ТВ».
По данным издания, в калининградскую команду перейдет защитник защитник Никита Лапин и атакующий хавбек Владислав Дрогунов.
Лапин ранее выступал за подмосковные «Химки», в этой команде он провел два сезона.
Второй новичок - Владислав Дрогунов с 2015 году находился в системе «Авиша», обладателя Кубка Португалии-2018. За основу он провел всего два матча, затем его отдавали в аренду. Сообщается, что в последнее время Дрогунов защищал цвета «Канелес Гайя».