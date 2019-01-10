Калининградцев приглашают на велопрогулку по приморским городам

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:30:15+03:00

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В ближайшую субботу 12 января калининградские велотуристические клубы организуют велопробег вдоль берегов Самбийского полуострова. Как сообщает пресс-служба БФУ имени канта, маршрут рассчитан на 50 км.

Велосипедисты стартуют в Пионерском. Далее маршрут пройдет через поселки Грачевка, Русское, Покровское, Янтарный, Синявино, Донское, Приморье, Отрадное.

Финишировать запланировали в Светлогорске.

Как сообщают организаторы, к участию приглашаются все желающие на велосипедах.

В Пионерский велотуристы поедут на поезде в 11:00 с Южного или 11:07 с Северного вокзала. Из Светлогорска участники вернутся на поезде в 17:12 или 19:05.