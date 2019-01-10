По факту затопления рыболовного судна в Пионерском возбудили уголовное дело

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:36:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту затопления рыболовного судна «МРТК 1078».Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного следственного управления на транспорте СК.

Как ранее писала «Комсомолка», 2 января в порту Пионерский от действия сильного порыва ветра у самоходного плавающего крана «Геркулес» произошел обрыв швартовых концов и кран совершил наплыв на рыболовное судно «МРТК 1078». В результате от полученных пробоин рыболовное судно затонуло. По предварительны данным, сумма ущерба составляет более 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).