В Балтийске задержали партию контрафактных колготок из Китая
Теперь весь товар уничтожат
.Фото: Таможня Калининградской области
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В порту Балтийска задержан прибывший из Китая морской контейнер с детскими колготками.
Выяснилось, что 2700 пар колготок имеют признаки незаконного использования товарного знака «Смешарики».
Законный правообладатель товарного знака заявил, что бренд используется без его согласия.
Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что решением суда 2700 пар цветных детских колготок признаны контрафактными. До рынков и магазинов они не доедут. Все колготы решено уничтожить.