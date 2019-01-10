В Балтийске задержали партию контрафактных колготок из Китая

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:53:15+03:00

Теперь весь товар уничтожат

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В порту Балтийска задержан прибывший из Китая морской контейнер с детскими колготками.

Выяснилось, что 2700 пар колготок имеют признаки незаконного использования товарного знака «Смешарики».

Законный правообладатель товарного знака заявил, что бренд используется без его согласия.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что решением суда 2700 пар цветных детских колготок признаны контрафактными. До рынков и магазинов они не доедут. Все колготы решено уничтожить.