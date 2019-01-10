Авиакомпания «ЮВТ Аэро» начнет выполнять рейсы из Калининграда в Волгоград и Нижний Новгород

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:54:20+03:00

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С 15 января авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует начать выполнять регулярные рейсы по маршруту Калининград - Казань - Волгоград и Калининград - Нижний Новгород - Казань. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво»

Программа полётов запланирована в рамках действия зимнего расписания до 30 марта 2019 года.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю на воздушных судах Bombardier CRJ200 в компоновке 50 пассажирских кресел.