В руководство калининградской «Балтики» вошел бывший сотрудник питерского «Зенита»

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:28:14+03:00

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Советником генерального директора ФК «Балтика» стал Кирилл Волженкин, семь лет отработавший в питерском «Зените». Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

32-летний Кирилл Волженкин займется вопросами развития детско-юношеского футбола, международных связей и спортивного права.

- Кирилл Сергеевич является выпускником юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (магистр права), владеет тремя иностранными языками (английским, испанским, португальским).

На протяжении семи лет работал в питерском «Зените». Вел сотрудничество со многими клубами ведущих европейских лиг, - сообщили в пресс-службе «Балтики».