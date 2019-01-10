2019-01-10T15:42:06+03:00
Общество

В Калининграде мошенница выманила у мужчины 350 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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Жительницу Калининграда задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

47-летняя злоумышленница пообещала мужчине помощь в переоформлении садового участка. Свои услуги она оценила в 350 тысяч рублей. Получив деньги, она перестала выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую.. Злоумышленница дала признательные показания и пояснила, что деньги потратила на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по «Мошенничество, совершённое в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

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