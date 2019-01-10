В Светлогорске начинается суд над уголовником, который зверски расправился со своей подругой

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:59:50+03:00

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В светлогорский городской суд поступило уголовное дело по факту убийства 44-летней женщины в Янтарном. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Тело 44-летней жительницы Советска с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили на съемной квартире на улице Железнодорожной в октябре прошлого года.

По подозрению в убийстве вскоре был задержан 30-летний калининградец который освободился из мест лишения свободы месяцем ранее. С женщиной он познакомился в социальных сетях во время нахождения в колонии.

Встретившись на свободе, парочка решила провести время на съемной квартире. Закончилось свидание жестокой расправой: злоумышленник нанес ей 18 ударов ножом и задушил простыней. После этого обвиняемый забрал два мобильных телефона и деньги погибшей.

Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, по ч. 1 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества.