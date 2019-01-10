Назначен новый командир Балтийской военно-морской базы

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:09:23+03:00

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Новым командиром Балтийской военно-морской базы назначен контр-адмирал Александр Пешков. Об этом сообащет пресс-служба Западного военного округа.

До назначения на новую должность Александр Пешков проходил службу в должности заместителя командующего разнородных сил Северного флота.

Прежний командир БВВМБ контр-адмирал Александр Щербицкий был назначен на должность начальника военно-морского института ВУНЦ ВМФ ВМА в Санкт-Петербурге.

Контр-адмирал Пешков Александр Игоревич родился 13 октября 1977 года в Мурманске. В 1994 году окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Офицерскую службу начал на Северном флоте (СФ), где прошел путь от командира артиллерийской и минно-торпедной боевой части корабля до начальника штаба – заместителя командира дивизиона тральщиков СФ. В 2004 году Пешков окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, после которой продолжил военную службу на СФ в должностях начальника штаба-заместителя командира, а затем - командира соединения тральщиков.

В 2012 году, после окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, был назначен на должность начальника штаба – заместителя командира дивизии ракетных кораблей Северного флота. В этом же году Александр Пешков назначен на должность заместителя командующего флотилией разнородных сил Северного флота.