2019-01-10T16:10:15+03:00
Звезды

В Музей Мирового океана привезли драгоценные камни из Бразилии

Их планируют разместить в еще пока строящемся корпусе «Планета Океан»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Музей мирового океана
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Фонды калининградского музея мирового океана пополнились уникальными и ценными геологическими экспонатами, которые были обнаружены в Бразилии и в Мали. Это, в первую очередь, аметистовая друза (сросшиеся кристаллы) весом более 200 кг, которая напоминает россыпь полудрагоценных камней.

Как сообщает Департамент развития культуры Калининградской области, посетители смогут увидеть этот крупногабаритный и хрупкий минерал только в Лаборатории Земли, которая расположится на 5-м этаже корпуса «Планета Океан», строительство которого в Калининграде еще не завершено.

Там же представят еще два образца: полудрагоценный кианит и драгоценный камень пренит. Вес каждого около 30 кг.

Специалисты отметили, что подобными геологическими экспонатами располагает малое количество музеев не только в России, но и в мире. Кроме того, минералы таких внушительных размеров никогда не находили на территории Евразии и, как говорят ученые, никогда не найдут.

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